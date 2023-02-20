На своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати смачні сирники з карамельним соусом.

Нам знадобляться такі інгредієнти (в розрахунку на 15 шт):

500 г сиру (жирністю 5%)

50 г яйця (1 шт.)

40 г жовтка (2 шт.)

20 г цукру (1 ст. л.)

дрібка солі

50 г борошна (2 ст. л. з гіркою) + 100 г (4 ст. л. з гіркою, для паніровки)

Для карамельного соусу:

100 г цукру (4 ст. л. з гіркою)

100 г вершків (4 ст. л., жирністю 30%)

50 г згущеного молока (2 ст. л.)

75 г вершкового масла (жирністю 82%)

дрібка солі

Перетріть сир через сито. Додайте до сиру цукор, борошно, сіль, яйце та жовтки. Перемішайте до однорідності.

Присипте робочу поверхню борошном. Візьміть частину сирної маси та сформуйте кульку. Плюсніть її, обваляйте в борошні і за допомогою ножа сформуйте шайбу. Сформуйте таким чином усі сирники.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте сирники з обох боків. Викладіть готові сирники на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир.

Далі готуємо карамельний соус. Прогрійте вершки зі згущеним молоком до кипіння. Відправте в сотейник цукор і доведіть його до темно-коричневої карамелі. Влийте в карамель тонкою цівкою вершки зі згущеним молоком, постійно помішуючи лопаткою. Перелийте масу в чашу блендера, додайте сіль, вершкове масло і пробийте. Заберіть соус у холодильник на кілька годин, щоб він загус. І готово — можна подавати сирники разом із соусом.

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.