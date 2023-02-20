На своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные сырники с карамельным соусом.

Нам понадобятся следующие ингредиенты (в расчете на 15 шт):

500 г творога (жирностью 5%)

50 г яйца (1 шт.)

40 г желтка (2 шт.)

20 г сахара (1 ст. л.)

щепотка соли

50 г муки (2 ст. л. с горкой) + 100 г (4 ст. л. с горкой, для панировки)

Для карамельного соуса:

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

100 г сливок (4 ст. л., жирностью 30%)

50 г сгущенки (2 ст. л.)

75 г сливочного масла (жирностью 82%)

щепотка соли

Протрите творог через сито. Добавьте к творогу сахар, муку, соль, яйцо и желтки. Перемешайте до однородности.

Присыпьте рабочую поверхность мукой. Возьмите часть творожной массы и сформуйте шарик. Плюсните ее, обваляйте в муке и с помощью ножа сформируйте шайбу. Сформируйте таким образом все сырники.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники с обеих сторон. Выложите готовые сырники на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Далее готовим карамельный соус. Прогрейте сливки со сгущенкой до кипения. Отправьте в сотейник сахар и доведите его до темнокоричневой карамели. Влейте в карамель тонкой струйкой сливки со сгущенкой, постоянно помешивая лопаткой. Перелейте массу в чашу блендера, добавьте соль, сливочное масло и пробейте. Уберите соус в холодильник на несколько часов, чтобы он загустел. И готово – можно подавать сырники вместе с соусом.

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