Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує допомагати українцям тримати себе в формі.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова показала 5 ефективних вправ з фітнес-резинкою для рук вдома.

"Домашні тренування будуть ефективнішими, якщо виконувати вправи правильно та займатися регулярно. Сьогодні пропоную варіанти силових вправ на м’язи рук з фітнес-резинкою. Це бюджетне та ефективне спорядження точно стане вам в нагоді на шляху до тіла вашої мрії. Виконуйте кожну вправу півхвилини", — пише Марина Боржемська.

1) Станьте прямо та вирівняйте спину. Ноги розведіть на ширину плечей. Натягніть резинку на передпліччя. Зігніть руки в ліктях - вони мають бути на рівні грудей. Зведіть лопатки та розведіть руки у різні боки. Поверніться у початкове положення.

2) Позиція стоячи, спина пряма. Розведіть ноги на ширину плечей. Резинку помістіть на рівні зап’ястя. Повільно піднімайте руки вгору. Після чого опустіть вниз за голову, згинаючи в ліктях. Лікті при цьому мають знаходитись на одному рівні.

3) Тяга руками. Поставте праву ногу перед собою та зігніть в коліні. Резинку зафіксуйте стопою, а інший край візьміть правою рукою. Ви маєте відчувати невелику тягу. Далі тягніть резинку на себе, згинаючи руку в лікті позаду. Повторіть те ж саме з лівою ногою та рукою.

4) Позиція прямо. Перевірте, щоб ноги стояли на ширині плечей. Візьміть резинку в руки: ліву долоню покладіть на праве плече, міцно тримаючи спорядження. Праву руку зігніть в лікті, інший кінець резинки - в долоні. Розгинайте правий лікоть та натягуйте резинку. Поверніться у початкове положення та повторіть вправу з протилежними руками.

5) Розташуйте резинку на зап’ястях. Спину тримайте рівно і нахиліться вперед. Зігніть руки, підведіть їх до спини, зводячи при цьому лопатки. Намагайтесь розводити руки настільки широко, наскільки можете. Поверніться у початкове положення.

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