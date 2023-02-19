Популярная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продолжает помогать украинцам держать себя в форме.

В этот раз на своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова показала 5 эффективных упражнений с фитнес-резинкой для рук дома.

«Домашние тренировки будут более эффективными, если выполнять упражнения правильно и заниматься регулярно. Сегодня предлагаю варианты силовых упражнений на мышцы рук с фитнес-резинкой. Это бюджетное и эффективное снаряжение точно пригодится вам на пути к телу вашей мечты. Выполняйте каждое упражнение полминуты", - пишет Марина Боржемская.

1) Встаньте прямо и выровняйте спину. Ноги разведите на ширину плеч. Натяните резинку на предплечье. Согните руки в локтях – они должны быть на уровне груди. Сведите лопатки и разведите руки в разные стороны. Вернитесь в исходное положение.

2) Позиция стоя, спина прямая. Разведите ноги на ширину плеч. Резинку поместите на ровные запястья. Медленно поднимайте руки вверх. После этого опустите вниз за голову, сгибая в локтях. Локти при этом должны находиться на одном уровне.

3) Тяга руками. Поставьте правую ногу перед собой и согните в колене. Резинку зафиксируйте стопой, а другой край возьмите правой рукой. Вы должны чувствовать небольшую тягу. Далее тяните резинку на себя, сгибая руку в локте сзади. Повторите то же с левой ногой и рукой.

4) Позиция прямо. Проверьте, чтоб ноги стояли на ширине плеч. Возьмите резинку в руки: левую ладонь положите на правое плечо, крепко держа снаряжение. Правую руку согните в локте, другой конец резинки – в ладони. Разгибайте правый локоть и натягивайте резинку. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с противоположными руками.

5) Расположите резинку на запястьях. Спину держите ровно и наклонитесь вперед. Согните руки, подведите их к спине, сводя при этом лопатки. Старайтесь разводить руки настолько широко, как можете. Вернитесь в исходное положение.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

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