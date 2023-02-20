Переможниця та суддя кількох сезонів шоу "Мастер Шеф" Ліза Глінська розкрила рецепт корисної страви, яка готується всього за 10 хвилин.

Шеф-кухар продовжує ділитися з українцями ідеями смачних та швидких сніданків. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати омлет із овочами.

Нам знадобляться такі овочі:

½ болгарського перцю

1/3 цукіні (кабачка або патисона)

цибуля ріпчаста - 1 шт. (біла або синя)

помідор – 1 шт

Для омлету беремо:

150 г яйця (3 шт.)

2 ст. л. молока

1 ч. л. соєвого соусу

Спершу підготуємо овочі. Дрібно наріжте болгарський перець, цукіні (або його родичів), цибулю. Розігрійте сковороду та обсмажте овочі. Очистіть помідор від шкірки та насіння, тобто бланшуйте його, опустивши в киплячу воду на кілька секунд. Наріжте дрібними шматочками та відправте до овочів на сковороду.

Поки відставте овочі. Тим часом приготуємо омлет. Змішайте яйця, молоко та соєвий соус. Підбийте масу виделкою чи вінчиком. Розігрійте сковороду з олією, вилийте на неї яєчну масу та закрийте на кілька хвилин кришкою. Після цього викладіть на один край підсмажені овочі та посмажте ще пару хвилин. Складіть омлет навпіл - і сніданок готовий.

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