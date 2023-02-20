Шеф-кухар продовжує ділитися з українцями ідеями смачних та швидких сніданків. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати омлет із овочами.
Нам знадобляться такі овочі:
- ½ болгарського перцю
- 1/3 цукіні (кабачка або патисона)
- цибуля ріпчаста - 1 шт. (біла або синя)
- помідор – 1 шт
Для омлету беремо:
- 150 г яйця (3 шт.)
- 2 ст. л. молока
- 1 ч. л. соєвого соусу
Спершу підготуємо овочі. Дрібно наріжте болгарський перець, цукіні (або його родичів), цибулю. Розігрійте сковороду та обсмажте овочі. Очистіть помідор від шкірки та насіння, тобто бланшуйте його, опустивши в киплячу воду на кілька секунд. Наріжте дрібними шматочками та відправте до овочів на сковороду.
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Поки відставте овочі. Тим часом приготуємо омлет. Змішайте яйця, молоко та соєвий соус. Підбийте масу виделкою чи вінчиком. Розігрійте сковороду з олією, вилийте на неї яєчну масу та закрийте на кілька хвилин кришкою. Після цього викладіть на один край підсмажені овочі та посмажте ще пару хвилин. Складіть омлет навпіл - і сніданок готовий.
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