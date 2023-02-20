Шеф-кухар продовжує ділитися з українцями ідеями смачних та швидких сніданків. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати омлет із овочами.

Нам знадобляться такі овочі:

  • ½ болгарського перцю
  • 1/3 цукіні (кабачка або патисона)
  • цибуля ріпчаста - 1 шт. (біла або синя)
  • помідор – 1 шт

Для омлету беремо:

  • 150 г яйця (3 шт.)
  • 2 ст. л. молока
  • 1 ч. л. соєвого соусу

Спершу підготуємо овочі. Дрібно наріжте болгарський перець, цукіні (або його родичів), цибулю. Розігрійте сковороду та обсмажте овочі. Очистіть помідор від шкірки та насіння, тобто бланшуйте його, опустивши в киплячу воду на кілька секунд. Наріжте дрібними шматочками та відправте до овочів на сковороду.

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Поки відставте овочі. Тим часом приготуємо омлет. Змішайте яйця, молоко та соєвий соус. Підбийте масу виделкою чи вінчиком. Розігрійте сковороду з олією, вилийте на неї яєчну масу та закрийте на кілька хвилин кришкою. Після цього викладіть на один край підсмажені овочі та посмажте ще пару хвилин. Складіть омлет навпіл - і сніданок готовий.

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