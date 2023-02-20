Шеф-повар продолжает делиться с украинцами идеями вкусных и быстрых завтраков. В этот раз на своей странице в Instagram Елизавета Глинская рассказала, как приготовить омлет с овощами.

Нам понадобятся такие овощи:

½ болгарского перца

1/3 цуккини (кабачка или патиссона)

лук репчатый – 1 шт. (белый или синий)

помидор – 1 шт

Для омлета берем:

150 г яйца (3 шт.)

2 ст. л. молока

1 ч. л. соевого соуса

Сначала подготовим овощи. Мелко нашинкуйте болгарский перец, цуккини (или его родственников), лук. Разогрейте сковороду и обжарьте овощи. Очистите помидор от кожуры и семян, то есть бланшируйте его, опустив в кипящую воду на несколько секунд. Нарежьте мелкими кусочками и отправьте к овощам сковороду.

Пока отставьте овощи. Тем временем приготовим омлет. Смешайте яйца, молоко и соевый соус. Подбейте массу вилкой или венчиком. Разогрейте сковороду с растительным маслом, вылейте на нее яичную массу и закройте на несколько минут крышкой. После этого выложите на один край поджаренные овощи и пожарьте еще пару минут. Сложите омлет пополам – и завтрак готов.

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