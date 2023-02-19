Актриса Ксенія Мішина, головна героїня шоу "Холостячка", здивувала образом у білому костюмі без ліфа та спровокувала суперечки.

Головна героїня популярного проекту "Холостячка" вразила шанувальників своїм сміливим чином. На своїй сторінці в Instagram акторка опублікувала фотографію та відео, на яких вона позує у білому костюмі.

На представлених кадрах Мішина дозволила собі розслабитися, у ролику вона покрутилася перед камерою: білий топ та штани підкреслили її струнку фігуру та надали образу елегантності. Проте багатьох збентежив факт того, що артистка не стала вдягати ліф.

Шанувальники знаменитості не були в захваті від її нового образу, під постом з фотографією набралося безліч далеко не приємних коментарів. Багато хто відзначив, що білий костюм ідеально підходить актрисі, але без ліфа вийшло дуже зухвало.

Зазначимо, що героїня "Холостячки" стала справжньою іконою стилю для багатьох молодих жінок, її образи в серіалі неодноразово обговорювалися у ЗМІ.

"Через цей бюстгальтер ... взагалі моря не видно ((; Можна було взагалі без футболки, було б оригінально; ну можна ж було хоча б топік під одягнути);

Бути жінкою по-справжньому це сміливо; Babe?? 😂Мала на увазі Baby?; Все чудово, але соски 😂сміх чесно, краще тоді вдома; Усім на заздрість".

"Я була в готелі, коли пізно ввечері мені надійшло повідомлення від цієї прекрасної команди дівчат, що відмова не приймається і ми повинні зробити найкрасивіші французькі кадри", - раніше написала Мішина.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина похвалилася українцям, як розважається у різних країнах

А ще Politeka повідомляла, що Мішина похвалилася відпочинком із сином за кордоном та подякувала хлопчику

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина у шкіряних штанах похвалилася новим досягненням