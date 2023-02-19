Актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка", удивила образом в белом костюме без лифа и спровоцировала споры.

Главная героиня популярного проекта "Холостячка" поразила поклонников своим смелым образом. На своей странице в Instagram актриса опубликовала фотографию и видео, на которых она позирует в белом костюме.

На представленных кадрах Мишина позволила себе расслабиться, в ролике она покрутилась перед камерой: белый топ и брюки подчеркнули ее стройную фигуру и придали образу элегантности. Однако многих смутил факт того, что артистка не стала надевать лиф.

Поклонники знаменитости не были в восторге от ее нового образа, под постом с фотографией набралось множество далеко не лестных комментариев. Многие отметили, что белый костюм идеально подходит актрисе, но без лифа вышло слишком дерзко.

Отметим, что героиня "Холостячки" стала настоящей иконой стиля для многих молодых женщин, и ее образы в сериале неоднократно обсуждались в СМИ

"Из-за этого бюстгальтера... вообще моря не видно((; Можно было вообще без футболки, было бы оригинально; ну можно же было хотя бы топик под одеть;

Быть женщиной по-настоящему, это смело; Babe?? 😂Имела в виду Baby?; Все прекрасно, но соски 😂смех честно, лучше тогда дома; Всем на зависть".

"Я была в отеле, когда поздним вечером мне пришло сообщение от этой прекрасной команды девушек, что отказ не принимается и мы должны сделать самые красивые французские кадры", - ранее написала Мишина.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвалилась украинцам, как развлекается в разных странах

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