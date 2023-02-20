Головна героїня популярного проекту "Холостячка" нещодавно зіткнулася із масовою критикою. На своїй сторінці в Instagram акторка Ксенія Мішина вчора поділилася новими знімками, зробленими у Ніцці. Як повідомляється, Мішина разом зі своїм сином проживала кілька місяців у Хорватії, після чого побувала у Бельгії та Франції.

У Ніцці Ксенія прийняла запрошення українського фотографа та зробила кілька гарних кадрів на тлі моря. У своєму Instagram акаунті актриса поділилася радістю від зустрічі з чудовою командою дівчат, які запропонували їй зробити найкрасивіші французькі фотографії.

Однак деякі користувачі Мережі критикують знаменитість через те, що вона відпочиває за кордоном, особливо в умовах воєнних дій. Одна з користувачів мережі навіть написала, що Ксенія має соромитись за те, що презентує своє гарне життя під час війни.

У відповідь на негативні коментарі актриса пояснила, що вже повернулася на батьківщину:

"Це я з сумом дивлюся на деяких коментаторів, розуміючи, що війна не тільки в країні, а й у головах", - зазначила Ксенія.

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