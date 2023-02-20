Главная героиня популярного проекта "Холостячка" недавно столкнулась с массовой критикой. На своей странице в Instagram актриса Ксения Мишина вчера поделилась новыми снимками, сделанными в Ницце. Как сообщается, Мишина вместе со своим сыном проживала несколько месяцев в Хорватии, после чего побывала в Бельгии и Франции.

В Ницце Ксения приняла приглашение украинского фотографа и сделала несколько красивых кадров на фоне моря. В своем Instagram аккаунте актриса поделилась радостью от встречи с прекрасной командой девушек, которые предложили ей сделать самые красивые французские фотографии.

Однако некоторые пользователи Сети критикуют знаменитость за то, что она отдыхает за границей, особенно в условиях военных действий. Одна из пользователей сети даже написала, что Ксения должна стыдиться за то, что презентует свою красивую жизнь во время войны.

В ответ на негативные комментарии актриса объяснила, что уже вернулась на родину:

«Это я с грустью смотрю на некоторых комментаторов, понимая, что война не только в стране, а и в головах», — отметила Ксения.

Напомним, "Холостячка" Мишина похвалилась украинцам, как развлекается в разных странах

А еще Politeka сообщала, что Мишина похвасталась отдыхом с сыном за границей и поблагодарила мальчика

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в кожаных штанах похвалилась новым достижением