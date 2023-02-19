Українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко зробила добірку головних новин за 360 день повномасштабної війни.

На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що наперердодні вранці росіяни здійснили нетипову ракетну атаку, випустишви всього 4 ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря - під веселу і огидну музику (відео 1 - щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця). Дві збили наші сили ППО. Речник Повітряних сил України вважає, що в росіян або нестача боєприпасів, або намагання постійно тримати в напрузі сили ППО перед річницею вторгнення.

Ракети прилетіли в Хмельницький (відео 2) – дві людини поранено, пошкоджено три навчальні заклади та десять багатоповерхівок.

В Мюнхені, який цими днями приймає конференцію з безпеки, зібрався проукраїнський мітинг, аби закликати присутніх світових лідерів надати Україні більше сучасної зброї.

Німеччина не підтримує територіальних поступок України в обмін на мир із росією – заявила очільниця МЗС Німеччина Анналена Бербок.

«Нам потрібна військова стратегія, аби Україна отримала перевагу на полі бою» - прем’єр Великої Британії Ріші Сунак закликав світ подвоїти зусилля з допомоги Україні. Лондон постачатиме Україні далекобійні боєприпаси та системи ППО.

«Російські військові чинили воєнні злочини в Україні і будуть за це відповідати» - віце-президентка США Камала Гаріс розповіла, що Штати встановили, що саме коїли росіяни в Україні.

Жителька Покровська на Донеччині, який останнім часом двічі сильно обстріляли росіяни, передала своє послання «визволителям» (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.