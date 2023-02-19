На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне утром россияне совершили нетипичную ракетную атаку, выпустившв всего 4 ракеты «Калибр» из акватории Черного моря – под веселую и отвратительную музыку (видео 1 - чтобы посмотреть кадры, пролистайте новость до конца). Две сбили наши силы ПВО. Спикер Воздушных сил Украины считает, что у россиян либо нехватка боеприпасов, либо попытка постоянно держать в напряжении силы ПВО перед годовщиной вторжения.
Ракеты прилетели в Хмельницкий (видео 2) – два человека ранены, повреждены три учебных заведения и десять многоэтажек.
В Мюнхене, который в эти дни принимает конференцию по безопасности, собрался проукраинский митинг, чтобы призвать собравшихся мировых лидеров предоставить Украине больше современного оружия.
Германия не поддерживает территориальные уступки Украины в обмен на мир с россией – заявила глава МИД Германия Анналена Бербок.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
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Украинцам лучше не радоваться низкой стоимости картофеля: "уже летом и осенью будет..."
Юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео: "посреди улицы..."
«Нам нужна военная стратегия, чтобы Украина получила преимущество на поле боя» – премьер Великобритании Риши Сунак призвал мир удвоить усилия с помощью Украины. Лондон будет поставлять Украину дальнобойные боеприпасы и системы ПВО.
«Российские военные совершали военные преступления в Украине и будут за это отвечать» - вице-президент США Камала Гарис рассказала, что Штаты установили, что именно совершали россияне в Украине.
Жительница Покровска в Донецкой области, который в последнее время дважды сильно обстреляли россияне, передала свое послание «освободителям» (видео 8).
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.