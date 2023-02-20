Відомий шеф-кухар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився гумористичним відео про ситуацію з відключенням світла.

Шеф-кухар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво встигає ділитися не лише корисними відео в Інстаграм, показуючи покрокові рецепти для українців. Також з недавніх пір вирішив Ектор розповідати більше про себе та веселити особистими роликами.

Зачепив Ектор цього разу ситуацію з відключеннями електроенергії, отримавши багато коментарів у відповідь. Кілька місяців багато хто мешкав в умовах постійних відключень електроенергії, через що було складно навіть спланувати свій день.

"Коли ще не звик до стабільного світла 😅" - поділився Ектор.

У мережі почали реагувати:

«Аналогічно, така сама реакція ☺️🌟, і те, що в місті знову проспекти та вулиці освітлені 🙏🏻; Ви милашка; Наш шеф кухар красень. Ми вас любимо!!!!!

Молитися більше доводиться, мабуть, коли їдеш ліфтом; Який ви добрий; Поділяю Ваші емоції! 😂; лампочка працює – це свято».

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво показав, як приготувати пиріг з овочами.

Весь процес приготування Ектор Хіменес-Браво показав у відео:

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вразив своєю фігурою у плавках.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав свій сніданок і поділився простим рецептом.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився рецептом плову для лінивих.