Шеф-повар и судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво успевает делиться не только полезными видео в Инстаграм, показывая пошаговые рецепты для украинцев. Также с недавних пор решил Эктор рассказывать больше о себе и веселить личными роликами.
Задел Эктор в этот раз ситуацию с отключениями электроэнергии, получив много комментариев в ответ. Несколько месяцев многие жили в условиях постоянных отключений электроэнергии, из-за чего было сложно даже спланировать свой день.
«Когда еще не привык к стабильному свету 😅» - поделился Эктор.
В сети принялись реагировать:
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«Аналогично, такая же реакция ☺️🌟, и то, что в городе снова проспекты и улицы освещены 🙏🏻; Вы милашка; Наш шеф повар красавчик. Мы вас любим!!!!!
Молиться больше приходится, наверное, когда едешь по лифту; Какой вы хороший; Разделяю Ваши эмоции! 😂; лампочка работает - это праздник».
Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пастуший пирог с овощами.
Весь процесс приготовления Эктор Хименес-Браво показал в видео:
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился рецептом плова для ленивых.