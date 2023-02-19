Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка нещодавно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, продовжує всіма способами привертати увагу до себе в Інстаграм.
Цього разу Ганна Трінчер поділилася у своєму акаунті в Instagram рядом кадрів, на яких її 76-річна бабуся знялася в ролі байкерки в одному з її популярних кліпів.
Трінчер зауважила, що її бабуся є для неї зразком, який показує, як треба виглядати.
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«Ось такою крутою і дивовижною треба бути у 76», - раніше говорила Трінчер. Артистка також зазначила, що її бабуся виглядає на 18 років молодшою.
Ну а що, хочете сказати, що не зірка? - також додала Трінчер.
Раніше Трінчер виклала відео, в якому зібрала романтичні кадри з чоловіком, а також кадри зі свого концерту та анонсувала свої нові виступи.
"А ви вже знаєте… Скоро ми з вами почуємося. 1.04 Львів, 2.04 Тернопіль. До зустрічі", - написала Ганна у відео.
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