Популярный украинский исполнитель Макс Барских, который с начала войны прекратил всю свою деятельность в россии, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал афишу и рассказал, что будет делать в день годовщины начала большой войны 24 февраля.
Как оказалось, Макс станет участником к благотворительного мероприятия, которое пройдет в соседней Польше. Артист в своем посте поблагодарил поляков за поддержку в это трудное для Украины время, а также рассказал о премьере песни, которую готовит как раз к годовщине трагической даты.
В подписи к публикации Барских написал: "24 февраля – особая дата для каждого украинца. В этот день рад присоединиться к благотворительному вечеру Stay Together, который состоится в Польше/Ясенке и посвящен годовщине несокрушимости нашей страны. Искренне благодарен полякам за мощную поддержку нашего народа, непрерывную борьбу на стороне украинцев ради общей победы над врагом! До встречи на G2 Арена в 20:00 (по местному времени). Также продолжаю писать свой музыкальный дневник войны. Поэтому 24 февраля ждите премьеры еще одной страницы, которая получила название "Мама, не плачь". Будет трогательно!".
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