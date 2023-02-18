Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила видео, которым поддержала украинок во время войны.

Как видно, Оля сняла себя на видео и в нем читает трогательный стих про женщин и для женщин. Перед камерой артистка появилась в скромном коричневом гольфе, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и взволнованный вид.

В подписи к публикации Цибульская написала: "Я верю, что любовь к себе сейчас необходима каждому как никогда. Писала о себе, а может и о тебе". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень хорошо".

"Спасибо, очень пронзительно!".

"Как красиво".

"Как замечательно!".

"Я думала, что это стихотворение об Украине. Очень красиво".

"Невероятно. До мурашек. Вы мне сегодня приснились".

"Как хорошо, хочу научиться также читать так стихи ваши, в самое сердце".

"Какие счастливые люди, что рядом с вами, столько у вас добра. Спасибо".

"Вот, Оля, разорвали душу в хлам, так красиво читаете".

"Спасибо вам, получилось так глубоко, до слез".

Напомним, "Бестия": любимица Вакарчука Соловий в красном шелке впечатлила новым перевоплощением.

Как сообщала Politeka, "Вы святой, берегите себя": Вакарчук показал пронзительные фото с фронта и довел украинцев до слез.

Также Politeka писала, что "Будет горячо": Дорофеева впервые отправится в сольный тур с украинскими песнями, фото.