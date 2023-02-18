Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила яркие фото и видео со своего выступления для военных вместе с народным артистом Павлом Зибровым.

Как видно, Анна и Павел собрали полный зал людей, правда артистка не уточнила где именно это было. Как видно, Аня вышла на сцену в откровенном образе – на ней пышный белоснежный топ с открытыми плечами и узкие латексные лосины черного цвета. Волосы певицы аккуратно зачесаны назад и распущены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: "С моим музыкальным крестным выступали вчера для военных. Совсем скоро Прага 8 марта, Карловы Вары, 9 марта. Билеты в описании профиля". Украинцы тут же принялись комментировать публикацию звезды, некоторые отметили, что Анне следовало быть поскромнее рядом с Зибровым:

"Мне кажется, немного скромнее нужно было выбирать наряды на данное выступление. Не очень уместно и не гармонично смотрится с образом Зиброва".

"Очень хорошее исполнение, но чуть-чуть не уместным кажется одежда, верх хороший, а низ отвлекает внимание и режет глаза, потому что будто на выступление в клуб какой-то дешевый пришла. Ни в коем случае не хочу обидеть вас, это просто мысль со стороны".

"Вы замечательные. А усы у Зиброва, то отличный тренд".

"Очень красиво и душевно. Как всегда, трогательно пела".

"Почему не голая?".

"Вау, Анютка, ты как певица и как артистка, актриса большая умница".

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