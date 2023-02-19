Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, продолжает всеми способами привлекать внимание к себе в Инстаграм.

В этот раз Анна Тринчер поделилась в своем аккаунте в Instagram рядом кадров, на которых ее 76-летняя бабушка снялась в роли байкерши в одном из ее популярных клипов.

Тринчер отметила, что ее бабушка является для нее образцом, который показывает, как нужно выглядеть.

«Вот такой крутой и удивительной нужно быть в 76», - ранее говорила Тринчер. Артистка также отметила, что ее бабушка выглядит на 18 лет моложе.

«Ну а что, хотите сказать, что не звезда?» - также добавила Тринчер.

Ранее Тринчер выложила видео, в котором собрала романтичные кадры с мужем, а также кадры со своего концерта и также анонсировала свои новые выступления.

"А вы уже знаете… Скоро мы с вами услышимся. 1.04 Львов, 2.04 Тернополь. До встречи", - написала Анна в видео.

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