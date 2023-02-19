Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, що років 6 тому його змусили завести гугл-календар.

"Я вважаю, що це один з нааайважливіших моментів мого життя. Бо я перестав забувати справи. І перестав думати, що мені робити завтра: просто відкриваю календар і бачу: спочатку це, а потім ось це. Взагалі, змусити творчу людину вести календар справ — це як навчити собаку говорити. Але, я впевнений, що в мене все вийшло. І ще краще, коли ти записуєш все від руки, бо тоді ще й легко все запам’ятовуєш. В мене в календарі план на місяць, а в блокноті — на кожен день. Це структурує думки та підвищує ефективність. Взагалі, це єдине, чого не вистачає нашому суспільству для ефективності", — переконаний Євген Клопотенко.

Всіх, із ким він працює, зірка "Мастер Шеф" одразу починає схиляти до планування та ведення блокнотів. Але, за його словами, більшість знайомих не користуються цим лайфхаком.

"На їх думку — це ще треба витрачати час на записування. А навіщо його витрачати і записувати справи, якщо про ці справи можна просто забути. Що згадав, те і зробив. Так теж можна жити, але хіба це життя? Одумайтеся. І заведіть блокнот. Так, це мій крик душі. Ведіть блокноти, записуйте справи, ваша ефективність буде в 100 разів вище. Я знаю, що після цього посту ніхто у своєму житті нічого не змінить, я б сам не змінив. Тут треба лише тиск і погрози, бо люди не хочуть бути ефективними просто так. Але подумайте про мої слова і потім не кажіть, що я вас не попереджав", — додав Клопотенко.

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