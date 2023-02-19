В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказал, что лет 6 назад его заставили завести гугл-календарь.

"Я считаю, что это один из самых важных моментов моей жизни. Потому что я перестал забывать дела. И перестал думать, что мне делать завтра: просто открываю календарь и вижу: сначала это, а потом вот это. Вообще, заставить творческого человека вести календарь дел — это как научить собаку говорить. Но, я уверен, что у меня все получилось. И еще лучше, когда ты записываешь все от руки, потому что тогда еще и легко все запоминаешь. У меня в календаре план на месяц, а в блокноте — на каждый день. Это структурирует мысли и повышает эффективность. Вообще это единственное, чего не хватает нашему обществу для эффективности", — убежден Евгений Клопотенко.

Всех, с кем он работает, звезда "Мастер Шеф" сразу начинает склонять к планированию и ведению блокнотов. Но, по его словам, большинство знакомых не пользуются этим лайфхаком.

"По их мнению — это еще нужно тратить время на записывание. А зачем его тратить и записывать дела, если об этих делах можно просто забыть. Что вспомнил, то и сделал. Так тоже можно жить, но разве это жизнь? Одумайтесь. И заведите блокнот. Да, это мой крик души. Ведите блокноты, записывайте дела, ваша эффективность будет в 100 раз выше. Я знаю, что после этого поста никто в своей жизни ничего не изменит, я бы сам не изменил. Здесь нужно только давление и угрозы, потому что люди не хотят быть эффективными просто так. Но подумайте о моих словах и потом не говорите, что я вас не предупреждал", - добавил Клопотенко.

Напомним, Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.

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