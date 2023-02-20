Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка з початку війни разом із дітьми бігла з Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала незвичайне фото та розповіла, що повернулася до рідного Харкова.

Як виявилося, Сніжана разом із чоловіком Сергієм Бабкіним приїхали до рідного міста, там же музикант виступав у шпиталі для українських захисників. Там же у Харкові Сніжана зробила незвичайне фото зоряного неба.

"Друзі, не можу не поділитися! Це небо біля нашого будинку в Харкові. Коли ввечері вимикають на вулицях світло, можна побачити зіркове сяйво! Світло є Завжди! "Світло, що нас боронить". Світло, в сердці кожного з нас! p.s. Це моє фото, зняте на телефон. Без фільтрів! Я поклала телефон на землю", - розповіла Бабкіна у підписі до публікації.

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нове фото Сніжани:

"Яка краса! Так, світло у Всесвіті і всередині нас!".

"Це просто більше, ніж фото, більше ніж зірки, і більше ніж Небо".

"Сніжка, щастя вам".

"Щось неймовірне… Небо чарівне та казкове".

"Рідненький Харків".

"Неймовірна краса. Ви просто хороша родина! Багато років Вам усім".

"Наш город прекрасний у будь-яку погоду! А коли таке небо, він ще прекрасніший і чарівніший! Небо, небо захисти нас!".

"Небо над Харковом, мир. Дякую Сніжано!".

"Нехай завжди над нами буде мирне небо".

"Прекрасно".

"Гарно!".

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