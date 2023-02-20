Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и рассказала, что вернулась в родной Харьков.

Как оказалось, Снежана вместе с мужем Сергеем Бабкиным приехали в родной город, там же музыкант выступал в госпитале для украинских защитников. Там же в Харькове Снежана сделала необычное фото звездного неба.

"Друзья, не могу не поделиться! Это небо у нашего дома в Харькове. Когда вечером выключают на улицах свет, можно увидеть звездное сияние! Свет есть всегда! "Свет, что нас защищает". Свет, в сердце каждого из нас! p.s. Это моя фотография, снятая на телефон. Без фильтров! Я положила телефон на землю", - рассказала Бабкина в подписи к публикации.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Снежаны:

"Какая красота! Да, свет во Вселенной и внутри нас!".

"Это просто больше чем фото, больше чем звезды, и больше чем Небо".

"Снежка, счастья вам".

"Что-то невероятное… Небо волшебное и сказочное".

"Родненький Харьков".

"Невероятная красота. Вы просто хорошая семья! Многая лета Вам всем".

"Наш огород прекрасен в любую погоду! А когда такое небо, он еще прекраснее и волшебнее! Небо, небо защити нас!".

"Небо над Харьковом, мир. Спасибо Снежана!".

"Пусть всегда над нами будет мирное небо".

"Прекрасно".

"Красиво!".

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