Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное фото и рассказала, что вернулась в родной Харьков.
Как оказалось, Снежана вместе с мужем Сергеем Бабкиным приехали в родной город, там же музыкант выступал в госпитале для украинских защитников. Там же в Харькове Снежана сделала необычное фото звездного неба.
"Друзья, не могу не поделиться! Это небо у нашего дома в Харькове. Когда вечером выключают на улицах свет, можно увидеть звездное сияние! Свет есть всегда! "Свет, что нас защищает". Свет, в сердце каждого из нас! p.s. Это моя фотография, снятая на телефон. Без фильтров! Я положила телефон на землю", - рассказала Бабкина в подписи к публикации.
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Снежаны:
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"Какая красота! Да, свет во Вселенной и внутри нас!".
"Это просто больше чем фото, больше чем звезды, и больше чем Небо".
"Снежка, счастья вам".
"Что-то невероятное… Небо волшебное и сказочное".
"Родненький Харьков".
"Невероятная красота. Вы просто хорошая семья! Многая лета Вам всем".
"Наш огород прекрасен в любую погоду! А когда такое небо, он еще прекраснее и волшебнее! Небо, небо защити нас!".
"Небо над Харьковом, мир. Спасибо Снежана!".
"Пусть всегда над нами будет мирное небо".
"Прекрасно".
"Красиво!".
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