Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка поділилася враженнями від поїздки до Харкова.

"Коли ми під’їжджали до Салтівки, я була розгублена, ми всі пам’ятаємо ті відео і фото. Ми всі відчули тоді біль людей, які жили в цьому районі Харкова. В мить, коли вийшла з маршрутки, почався снігопад. Сама природа наче захотіла прикрити заметіллю всі понівечені ворогом будинки.. Сніг може і прикрив наслідки, але ми всі бачимо і завжди будемо пам’ятати що зробила «сосійська федерація»", — написала Леся Нікітюк під світлинами на тлі зруйнованої окупантами багатоповерхівки.

У коментарях та просто лайками на публікацію відреагувало багато українських знаменитостей, серед яких Надя Дорофєєва, Володимир Ярославський, Марина Боржемська, Григорій Решетнік, Раміна Есхакзай та інші.

Українці в коментарях підтримали Лесю Нікітюк:

"Вибудуємо нашу Салтівку. Вищу, ширшу, кращу. Бо ми цього варті. Людей вилікуємо. Тих, що нема - пам’ятатимемо вічність. Житимо. Матимемо нові плани та мету";

"Дякую, що приїхали до Харкова. Не усі медійні люди мають бажання і сміливість завітати до нас";

"Плакала під час кожного воєнного випуску ЛЕ Маршрутки. Як дивитися то про Харків взагалі не знаю 💔".

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