В этот раз на своей странице в Instagram звезда поделилась впечатлениями от поездки в Харьков.
"Когда мы подъезжали к Салтовке, я была растеряна, мы все помним те видео и фото. Мы все почувствовали тогда боль людей, которые жили в этом районе Харькова. В момент, когда вышла из маршрутки, начался снегопад. Сама природа будто захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома. Снег может и прикрыл последствия, но мы все видим и всегда будем помнить что сделала «сосийская федерация»", — написала Леся Никитюк под фотографиями на фоне разрушенной оккупантами многоэтажки.
В комментариях и просто лайками на публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Надя Дорофеева, Владимир Ярославский, Марина Боржемская, Григорий Решетник, Рамина Эсхакзай и другие.
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Украинцы в комментариях поддержали Лесю Никитюк:
"Отстроим нашу Салтовку. Выше, шире, лучше. Потому что мы этого достойны. Людей вылечим. Тех, кого нет - будем помнить вечность. Жить. Будем иметь новые планы и цель";
"Спасибо, что приехали в Харьков. Не все медийные люди имеют желание и смелость посетить нас";
"Плакала во время каждого военного выпуска ЛЕ Маршрутки. Как смотреть это о Харькове вообще не знаю 💔".
Напомним, в Сети заговорили о примирении Никитюк с Дурневым после громкого скандала.
А еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк разоткровенничалась о гибели жениха.
Также Politeka писала, что Никитюк похвасталась роскошными букетами, поделившись новыми фото.