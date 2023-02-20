Популярна українська співачка Світлана Тарабарова, яка з початку війни залишається в Україні і зараз чекає на третю дитину, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка показала милі фото та поставила матусям цікаве питання про вагітність.

Як видно, на нових знімках Світлану знято, сидячи на стільниці кухні, а поруч із нею упаковка піци. Перед камерою артистка з'явилася у світлих штанах і вогняно-жовтогарячому светрі, який дуже гармоніює з її розпущеним волоссям. Світлана захоплено зайнята своєю піцею, при цьому розповіла, що її до такої їжі зовсім не тягне.

У підписі до публікації Тарабарова написала: "Дівчата - мамусі, зізнавайтесь, на що вас "тягнуло" при надії?Давайте разом почитаємо коменти і піднімемо одній одній настрій. А я у наступному дописі напишу з якою проблемою я стикнулася під час 3-ї вагітнсоті і що порадив мені дієтолог. P.S.: фото для уваги, на піццу мене на тягне".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Перші 2 вагітності особливо нічого не хотілося, а під час третьої вагітності їла завжди цукерки "Ромашка", от і вийшов Ромчик".

"А мені дуже хотілося томатного соку, тільки не з магазину і не домашнього, а на базарі той, що бабусі продають у пляшечках ядреного, я купувала півлітра і одразу випивала, смакота була".

"До 7 місяців не було жодних змін, їла все як завжди, а потім пробило на виноград, хурму, банани, і мандарини, і шоколад у великій кількості... Це був мій основний раціон".

"У мене була класика, на хлопців сало та квашені помідори, бажано зелені, на дівчинку – шоколадні цукерки".

"Сира морква, синій виноград та огида до м'яса".

"Перша вагітність – синок нічого особливого, друга – синок, тархун та чіпси, третя дочка – м'ясо, яке я не дуже люблю".

"На солодке - морозиво, банан, шоколад".

"Відвернення до будь-якого м'яса, тягнуло на червону рибку та рибку загалом, желейки".

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