Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, которая с начала войны остается в Украине и сейчас ожидает третьего ребенка, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда показала милые фото и задала мамочкам интересный вопрос о беременности.

Как видно, на новых снимках Светлана запечатлена, сидя на столешнице кухни, а рядом с ней упаковка пиццы. Перед камерой артистка появилась в светлых брюках и огненно-оранжевым свитере, который очень гармонирует с ее распущенными волосами. Света увлеченно занята своей пиццей, при этом рассказала, что ее к такой еде совершенно не тянет.

В подписи к публикации Тарабарова написала: "Девушки-мамочки, признавайтесь, на что вас "тянуло" в положении? Давайте вместе почитаем комменты и поднимем друг другу настроение. А я в следующем сообщении напишу с какой проблемой я столкнулась во время 3-й беременности, и что посоветовал мне диетолог. PS: фото для внимания, на пиццу меня на тянет".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Первые 2 беременности особо ничего не хотелось, а во время третьей беременности ела всегда конфеты "Ромашка", вот и вышел Ромчик".

"А мне очень хотелось томатного сока, только не из магазина и не домашнего, а на базаре тот, что бабушки продают в бутылочках ядреного, я покупала пол литра и сразу выпивала, вкуснота была".

"До 7 месяца не было никаких изменений, ела все как всегда, а потом пробило на виноград, хурму, бананы, и мандарины, и шоколад в большом количестве... Это был мой основной рацион".

"У меня была классика, на парней сало и квашеные помидоры, желательно зеленые, на девочку – шоколадные конфеты".

"Сырая морковь, синий виноград и отвращение к мясу".

"Первая беременность – сынок ничего особенного, вторая – сынок, тархун и чипсы, третья дочь – мясо, которое я не очень люблю".

"На сладенькое – мороженое, банан, шоколад".

"Отвращение к любому мясу, тянуло на красную рыбку и рыбку в общем, желейки".

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