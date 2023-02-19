Популярний український співак Артем Пивоваров під час концерту в Бидгощі (Польща) послизнувся на сцені та отримав травму.

На своїй сторінці в Instagram артист показав відео з закулісся, на якому медики оглядають його ногу, наносять на неї спрей-заморозку, щоб зменшити біль, та накладають пов'язку (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Найбільше вражає, що після травми Артем Пивоваров повернувся на сцену та продовжив виступ.

"Все буде добре. До зустрічі", – написав Пивоваров під відео.

В Instagram-stories співак показав листування зі своєю мамою. Вона в шоці від побаченого, не підбираючи слів, запитала зіркового сина, навіщо він стрибає по сцені. На це Артем заспокоїв маму, сказавши, що все добре, він просто оступився, бо підлога була слизькою.

"Могло бути і гірше... але бувало і краще", — зізнався Пивоваров та додав, що його тур Європою продовжиться згідно з графіком.

На публікацію відреагував екс-ведучий "Орла і Решки" Андрій Бєдняков: "Не впевнений, Малий. Я після такого в гіпсі ходив місяць(". Артем же у відповідь спробував перевести все на жарт: "Так...Накрутка без смс і регестрації 🤪Не починай ) 💛💙".

У коментарях та просто лайками артиста підтримали інші українські знаменитості, серед яких Альона Альона, Євген Клопотенко, Ольга Мартиновська, Анатолій Анатоліч та інші.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров в оточенні дітей здивував уроком історії, українці в захваті.

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