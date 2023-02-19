Популярный украинский певец Артем Пивоваров во время концерта в Быдгоще (Польша) поскользнулся на сцене и получил травму.

На своей странице в Instagram артист показал видео из закулисья, на котором медики осматривают его ногу, наносят на нее спрей-заморозку, чтобы уменьшить боль, и накладывают повязку (чтобы посмотреть видео, проскройте новость до конца).

Больше всего поражает, что после травмы Артем Пивоваров вернулся на сцену и продолжил выступление.

"Все будет хорошо. До встречи", – написал Пивоваров под видео.

В Instagram-stories певец показал переписку со своей мамой. Она в шоке от увиденного, не подбирая слов, спросила звездного сына, зачем он прыгает по сцене. На это Артем успокоил маму, сказав, что все хорошо, он просто оступился, потому что пол был скользким.

"Могло быть и хуже... но бывало и лучше", - признался Пивоваров и добавил, что его тур по Европе продолжится согласно графику.

На публикацию отреагировал экс-ведущий "Орла и Решки" Андрей Бедняков: "Не уверен, Малыш. Я после такого в гипсе ходил месяц(". Артем же в ответ попытался перевести все на шутку: "Так...Накрутка без смс и регистрации) 🤪Не начинай ) 💛💙".

В комментариях и просто лайками артиста поддержали другие украинские знаменитости, среди которых Алена Алена, Евгений Клопотенко, Ольга Мартыновская, Анатолий Анатолич и другие.

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

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