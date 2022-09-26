Виконавець Артем Пивоваров на своїх концертах не лише співає, а й взаємодіє із глядачами.

Як повідомляє Politeka.net , український співак, продюсер та автор пісень Артем Пивоваров забрав усі права на композиції, які раніше написав для артистів із росії. Крім того, він дає благодійні концерти та волонтерить. На одному зі своїх концертів артист симпровізував урок історії для дітей. Кадри з'явилися на його сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах видно, як український співак Артем Пивоваров на своєму концерті поспілкувався з глядачами. А саме – з маленькими українцями та розповів їм історію нашої країни.

"Наші козаки та козачки, що захищають нашу країну, доводять і доводили це - ще за часів Хмельницької, Запорізької січі, Хотинського бою - ми були в меншості і не вдавалося протистояти ворогові. Нас було менше, але ми стояли і ми ніколи не падали на коліна, ніколи", - розповів зі сцени Артем Пивоваров.

Українці підтримали музиканта та похвалили його за розказану історію: "Артем і дітки – просто окремий вид мистецтва", "Наша сила в нашій єдності! Разом переможемо!", " На цю картину можна дивитися вічно", "На одну половину ставки вчитель історії, на іншу фітнес коуч.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров розчарував змінами в зовнішності, красномовні фото.

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