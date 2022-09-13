Як повідомляє Politeka.net, український співак Артем Пивоваров не зміг стримати емоцій у зв'язку зі звільненням його рідного міста Вовчанська Харківської області. У цьому місті в окупації усі шість місяців прожила мама артиста та його рідні. Свою реакцію музикант опублікував у Instagram.
Відомий український співак Артем Пивоваров не міг не відреагувати на визволення рідного Вовчанська. Так, виконавець у соцмережі показав фото з українськими військовими, які стоять із національним прапором на тлі міськради Волчанська.
"Хлопці, козаки, ви не уявляєте, наскільки я пишаюся вами та вдячний", – написав під фото Артем Пивоваров .
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Раніше Артем Пивоваров в одному з інтерв'ю розповів про маму, яка зараз перебуває в окупованому Вовчанську. Музикант зізнався, що дуже переживає за неї, хоч вони щодня на зв'язку. Співак зазначив, що у нього з мамою дуже сильний зв'язок, це найближча і рідна для нього людина.
Виконавець терпляче чекав на звільнення Вовчанська, оскільки не міг забрати рідних. Він щодня читав новини та сподівався на деокупацію.
Нагадаємо, що Артем Пивоваров розчарував змінами в зовнішності, красномовні фото.
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