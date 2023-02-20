Відома блогерка та інтерв'юер Раміна Есхакзай показала фото з Лондона та розповіла, навіщо туди вирушила.

Популярна українська блогерка, журналістка та інтерв'юер Раміна Есхакзай, яка веде популярний ютуб-канал "Ходять чутки", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями, новинами та совими роздумами на сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина показала фото з Лондона та розповіла про мету свого візиту до Британської столиці.

Як видно, на новій фотографії Раміна відображена на вулицях вечірнього Лондона, поряд із відомою на весь світ англійською телефонною будкою. Перед камерою вона з'явилася в сірому светрі і теплому яскравому пальті, її волосся розпущене і недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і щаслива посмішка.

У підписі до публікації Есхакзай розповіла, що метою її візиту до Лондона є інтерв'ю. Їх було заплановано три, проте доки вона долетіла, залишилося лише одне.

"Цей день настав! Я опинилася в Лондоні. Планувала зняти 3-х героїв, АЛЕ поки я летіла, залишився один. Сподіваюся, що Черчиль мене не підведе. Накидайте акаунтів, хто зараз в Британії і з ким би ви хотіли інтерв'ю? Це можуть бути не тільки українці, а британські артисти, блогери, політики. Про Джонсонюка пам'ятаю, його можете не кидати", - напсіала блогерка. А шанувальники відразу почали активно коментувати її посаду.

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