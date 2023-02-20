Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "Ходят слухи", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала фото из Лондона и рассказала о цели своего визита в Британскую столицу.

Как видно, на новой фотографии Рамина запечатлена на улицах вечернего Лондона, рядом с известной на весь мир английской телефонной будкой. Перед камерой она появилась в сером свитере и теплом ярком пальто, ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и счастливая улыбка.

В подписи к публикации Эсхакзай рассказала, что целью ее визита в Лондон являются интервью. Их было запланировано три, однако пока она долетела, осталось только одно.

"Этот день настал! Я очутилась в Лондоне. Планировала снять 3-х героев, НО пока я летела, остался один. Надеюсь, что Черчилль меня не подведет. Набрасывайте аккаунтов, кто сейчас в Британии и с кем бы вы хотели интервью? Это могут быть не только украинцы, но и британские артисты, блогеры, политики. О Джонсонюке помню, его можете не бросать", - напсиала блогерша. А поклонники тут же принялись активно комментировать ее пост.

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