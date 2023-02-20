Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів зі своїх концертів, які вже відбулися у рамках її туру Україною.
Як виявилось, днями Надя вирушила в тур українськими містами, в рамках якого відіграє 17 концертів зі своєю новою україномовною програмою. У своєму профілі зірка показала фото з перших трьох концертів, а також відкрила, що діялося в закулісся. Так, судячи з кадрів, Надю дуже тепло приймали у містах та з повними залами на виступах.
У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про ці концерти і анонсувала наступні: "Становимося сильніше. Боремося за правду. Намагаємося жити. Підтримуємо один одного і ЗСУ. Не здаємося. Дякую вам за можливість розділити з вами радості та смутку. ще 14".
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Ну, звісно, свої фото гарні виставила".
"Нади, у тебе офіційно найкраща команда".
"Хмельницький чекає!".
"Ці каруселі ідеальні!"
"Чекаємо з нетерпінням на концерт, відчуваю, що буде круто".
"Просто які ми всі на першій фотографії гарні".
"Буду у Хмельницькому, відчуваю, що це буде вогонь".
Команда на стилі.
"Найкращий концерт у Черкасах, чекаємо ще раз".
"Дякую за чудовий вечір у Черкасах".
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