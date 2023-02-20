Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка навесні розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків і пішла до його найкращого друга Михайла Кацуріна, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кілька кадрів зі своїх концертів, які вже відбулися у рамках її туру Україною.

Як виявилось, днями Надя вирушила в тур українськими містами, в рамках якого відіграє 17 концертів зі своєю новою україномовною програмою. У своєму профілі зірка показала фото з перших трьох концертів, а також відкрила, що діялося в закулісся. Так, судячи з кадрів, Надю дуже тепло приймали у містах та з повними залами на виступах.

У підписі до публікації Дорофєєва розповіла про ці концерти і анонсувала наступні: "Становимося сильніше. Боремося за правду. Намагаємося жити. Підтримуємо один одного і ЗСУ. Не здаємося. Дякую вам за можливість розділити з вами радості та смутку. ще 14".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ну, звісно, ​​свої фото гарні виставила".

"Нади, у тебе офіційно найкраща команда".

"Хмельницький чекає!".

"Ці каруселі ідеальні!"

"Чекаємо з нетерпінням на концерт, відчуваю, що буде круто".

"Просто які ми всі на першій фотографії гарні".

"Буду у Хмельницькому, відчуваю, що це буде вогонь".

Команда на стилі.

"Найкращий концерт у Черкасах, чекаємо ще раз".

"Дякую за чудовий вечір у Черкасах".

Нагадаємо, "Дуже пронизливо": кума Дзідзьо Цибульська підтримала українок новим відео.

Як повідомляла Politeka, "Особлива дата для кожного": Макс Барських чесно розповів, що робитиме 24 лютого.

Також Politeka писала, що "Ріже очі": Трінчер у латексних лосинах запалила на сцені з Зібровим, українці розлютилися.