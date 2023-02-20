Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая весной развелась с мужем Владимиром Дантесом после 11 лет отношений и ушла к его лучшему другу Мише Кацурину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько кадров со своих концертов, которые уже состоялись в рамках ее тура по Украине.

Как оказалось, на днях Надя отправилась в тур по украинским городам, в рамках которого отыграет 17 концертов со своей новой украиноязычной программой. В своем профиле звезда показала фото с первых трех концертов, а также приоткрыла, что творилось в закулисье. Так, судя по кадрам, Надю очень тепло принимали в городах и с полными залами на выступлениях.

В подписи к публикации Дорофеева рассказала об этих концертах и анонсировала следующие: "Становимся сильнее. Боремся за правду. Пытаемся жить. Поддерживаем друг друга и ВСУ. Не сдаемся. Благодарю вас за возможность разделить с вами радости и печали. 3 концерта – done. Впереди еще 14".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Ну, конечно, свои фото красивые выставила".

"Нади, у тебя официально лучшая команда".

"Хмельницкий ждет!".

"Эти карусели идеальны!".

"Ждем с нетерпением концерта, чувствую, что будет круто".

"Просто какие мы все на первой фотографии красивые".

"Буду в Хмельницком, чувствую, что это будет огонь".

"Команда на стиле".

"Самый лучший концерт в Черкассах, ждем еще раз".

"Спасибо за отличный вечер в Черкассах".

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