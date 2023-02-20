Дружина популярного українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана, яка з початку війни разом із дітьми бігла з Харкова за кордон, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото із чоловіком і розповіла, що вони зробили, повернувшись до рідного Харкова.

Як виявилося, Сніжана разом із чоловіком Сергієм Бабкіним приїхали до рідного міста, і вже там вирушили перевіряти своє здоров'я. За словами дружини музиканта, вона цілий рік про це мріяла, але, певне, за кордоном не було такої можливості. Так, повернувшись до Харкова зіркове подружжя вирушило до клініки та зробило чек-ап.

У підписі до публікації Сніжана розкрила подробиці: "Наші лікарі найкращі! Цілий рік я мріяла приїхати до Харкова та зробити повний Check up. Check up - це повне обстеження організму. І я така щаслива, що нам із СБ це вдалося! Дякую вам, мої рідні. На всі аналізи ми удвох витратили одну годину! Година і ти знаєш про себе все найважливіше, щоб бути здоровим! Це так важливо! Адже в період стресу у нашому організмі можуть відбуватися фізіологічні зміни. Також це відбувається із віком. Моя рекомендація - 1 раз на рік приділити собі 1 годину часу на повне знання про себе!".

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