Жена популярного украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана, которая с начала войны вместе с детьми бежала из Харькова за границу, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото с мужем и рассказала, что они сделали, вернувшись в родной Харьков.

Как оказалось, Снежана вместе с мужем Сергеем Бабкиным приехали в родной город, и уже там отправились проверять свое здоровье. По словам жены музыканта, она целый год об этом мечтала, но, видимо, за границей не было такой возможности. Так, вернувшись в Харьков звездные супруги отправились в клинику и сделали чек-ап.

В подписи к публикации Снежана раскрыла подробности: "Наши врачи самые лучшие! Весь год я мечтала приехать в Харьков и сделать полный Check up. Check up – это полное обследование организма. И я так счастлива, что нам с СБ это удалось! Благодарю вас, мои родные. На все анализы мы вдвоем потратили один час! Час и ты знаешь о себе все самое важное, чтобы быть здоровым! Это так важно! Ведь в период стресса в нашем организме могут происходить физиологические изменения. Также это происходит с возрастом. Моя рекомендация – 1 раз в год уделить себе 1 час времени на полное знание о себе!".

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