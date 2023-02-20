Переможниця у реаліті "Холостяк" Катя Лозовицька не почала мовчати, дізнавшись про те, що її знову полили брудом.

Катя Лозовицька, яка перемогла в реаліті "Холостяк" і отримала заповітну обручку від Алекса Топольського, але незабаром з ним розлучилася, нарешті відповіла на критику іншої учасниці шоу-фіналістки Саші Мудрої. Її реакція на слова Мудрої з'явилася на особистій сторінці в мережі Instagram.

Саша Мудра в інтерв'ю заявила, що Катя Лозовицька підтримувала образ "хорошої дівчинки", щоб сподобатися глядачам, а сама була нудною. За її словами, з Алексом у Катерини "не було хімії", а поза камерами Лозовицька мало спілкувалася з учасницями, часто спала і ніяк себе не проявляла.

Переможниця у реаліті "Холостяк" не почала мовчати, дізнавшись про те, що її знову полили брудом. Модель відповіла на запитання про те, що вона думає про слова Мудрої.

Катя Лозовицька заявила, що не дивилася на це інтерв'ю і не цікавиться життям інших дівчат. За словами Лозовицької, її зовсім не турбує критика.

"Мені це не цікаво. Я особисто собі не дозволяю публічно давати оцінку якостям, почуттям інших людей, щоб здатися кращою. Інше мене не хвилює", - написала Катерина.

Катерина відповіла і на питання, як ставиться до того, що її назвали "нудною". "Погано мене взнали значить. Так і ставлюся", - написала вона.

Нагадаємо, Мудра присоромила Топольського після фіналу "Холостяка", він зачепив її першим.

Як повідомляла Politeka, фіналістка "Холостяка" Мудра, якій відмовив Топольський, розповіла про особисте життя.

Також Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Мудра згадала, як шукала кохання на іншому шоу.