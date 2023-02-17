Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-12" Саша Мудра була відкинута головним героєм реаліті Алексом Топольським. Але вона не жалкує, адже після закінчення проекту зав'язала стосунки із заможним чоловіком, який робить її щасливою. Про це детальніше вона розповіла у програмі Анни Оліцької "Без комплексів".

Як розповіла Саша Мудра, познайомитися з майбутнім обранцем їй вдалося через соціальну мережу, і саме він допоміг виїхати з України на початку повномасштабного вторгнення. Він жив у Києві і створював ІТ-компанію, чоловік старший за дівчину на 15 років, він не одружений і не має дітей.



Побачитися вперше парі вдалося вже на кордоні Словаччини, і Мудра зізнається, що перша зустріч виявилася зовсім не такою, як вона собі її уявляла.

"Я планувала прийти в сукні, з гарним волоссям. А в результаті – я прийшла як якийсь закатований їжачок, який просто втомився. І я пам'ятаю, що в машині ми їхали мовчки. Я взагалі не говорила, у мене був ступор. Наше перше побачення було дуже дивним, - продовжила розповідати Сашко. Він мені відразу сказав: "Я не буду тобі розповідати про якісь рожеві замки. Я шукаю собі дружину. Я не зацікавлений у легких стосунках. Ти мені подобаєшся і я роблю все, щоб зробити тебе щасливою". Ось він мені сказав на нашій першій зустрічі ", - сказала вона

На питання ведучої про те, чи закохана зараз Саша Мудра , дівчина дала досить неоднозначну відповідь. Вона зізналася, що не відчуває до американця таких почуттів, які він має до неї: "Я не знаю, що відповісти не це питання. Напевно, якщо я вже про це замислююсь, то... У будь-якому разі я знаю, що я не так закохана в нього, як він у мене".

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