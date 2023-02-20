Победительница в реалити "Холостяк" Катя Лозовицкая не стала молчать, узнав о том, что ее снова полили грязью.

Катя Лозовицкая, которая победила в реалити "Холостяк" и получила заветное кольцо от Алекса Топольского, но вскоре с ним рассталась, наконец-то ответила на критику другой участницы шоу - финалистки Саши Мудрой. Ее реакция на слова Мудрой появилась на личной странице в сецсети Инстаграм.

Саша Мудрая в интервью заявила, что Катя Лозовицкая поддерживала образ "хорошей девочки", чтобы понравиться зрителям, а сама была скучной. По ее словам, с Алексом у Екатерины "не было химии", а вне камер Лозовицкая мало общалась с участницами, часто спала и никак себя не проявляла.

Победительница в реалити "Холостяк" не стала молчать, узнав о том, что ее снова полили грязью. Модель ответила на вопрос о том, что она думает о словах Мудрой.

Катя Лозовицкая заявила, что не смотрела это интервью и не интересуется жизнью других девушек. По словам Лозовицкой, ее совершенно не волнует критика.

"Мне это не интересно. Я лично себе не позволяю публично давать оценку качествам, чувствам других людей, чтобы показаться лучшей. Другое меня не волнует", – написала Екатерина.

Екатерина ответила и на вопрос, как относится к тому, что ее назвали "скучной". "Плохо меня узнали значит. Так и отношусь", – написала она.

Напомним, Мудрая пристыдила Топольского после финала "Холостяка", он задел ее первым.

Как сообщала Politeka, финалистка "Холостяка" Мудрая, которую отверг Топольский, рассказала о личной жизни.

Также Politeka писала, что финалистка "Холостяка" Мудрая вспомнила, как искала любовь на другом шоу.