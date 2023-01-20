Саша Мудра також відмовилася показувати підписникам, що він їй писав після проекту, оскільки вважає, що за кадром є багато речей, які мають назавжди там залишитися.

Головний герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольський опублікував в інстаграм-сторіс фото, на яких іронічно просить Сашу Мудру не цькувати на нього балійських собак після фіналу проекту. Також він попросив не ображати його вибір та гідно прийняти поразку.

Такі несподівані звернення неабияк здивували, тому вона згодом відповіла йому у своїх Інстаграм-сторізах.

Вона звернулася до Алекса Топольського і посміялася з його рівня української мови, давши пораду завантажити новий перекладач, а також вона не розуміє, що Алекс справді намагався сказати на своїй сторінці.

"Дуже жалюгідна спроба привернути до себе увагу. Як і всі спроби відновити спілкування зі мною. Цю людину я заблокувала всюди, а вона ще намагається вколоти і нагадати про себе. Це як ти в мене був закоханий, що досі не можеш змиритися, що мені на тебе байдуже? - відзначила Саша. - Що ж таке, тисяча та одна фотографія з Катею, які були зроблені в один день, не отримують нових підписників? Прикро, що за образом принца ховалася порожнеча - відповіла Саша Мудра на слова Олекса Топольського.

Саша Мудра також відмовилася показувати підписникам, що він їй писав після проекту, оскільки вважає, що за кадром є багато речей, які мають назавжди там залишитися.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

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