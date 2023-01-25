Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" – Олександра Мудра – відповіла на найпопулярніше питання, яке дуже цікавить її фоловерів у Instagram – про життя до проекту, в якому головним героєм був Алекс Топольський . Зокрема, про романтичне реаліті-шоу у Литві, за участь у якому її критикували.

Напередодні шоу "Холостяк" з Алексом Топольським вона знімалася у литовському шоу "Кохання без кордонів". Проте на проект вона потрапила випадково – журналістка знайшла її профіль у фейсбуці та покликала на кастинг.

"На той момент моє серце було вільним, а планів на літо ще не було. Вона запросила мене на кастинг, я погодилася... Це був мій перший досвід під прицілом камер 24 на 7. Спочатку було дискомфортно, але ми швидко втяглися", - Згадала Олександра Мудра.

Вона пройшла кастинг і місяць знімалася у Литві із сімома українками. За правилами проекту у фіналі вона мала зійтись з литовцем, але була єдиною учасницею, яка не знайшла кохання.

"Особисто для мене цей проект закінчився нічим. Я єдина, хто залишився без пари, ще литовець теж, але краще бути однією, ніж із недоробкою. Тому це був класний досвід", - підсумувала Саша Мудра.



Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.



