Молода дружина співака Віктора Павлика, що молодша за нього майже на тридцять років, продовжує привертати увагу образами.

Катерина Репяхова, дружина відомого українського співака та композитора Віктора Павлика, постійно намагається привернути до себе увагу. При цьому на кожну критику Репяхова негативно реагують.

Раніше молода дружина артиста навіть влаштувала розбірки з його колишньою дружиною і подала на неї до суду нібито через серйозні образи і влаштувала піар в Інстаграм. Репяхова також часто рекламує різну дрібницю, зокрема одяг.

Однак цього разу рекламний образ оцінили не всі:

«Нещодавно ви питали про мою джинсову спідницю. Цього разу я обрала класичні прямі джинси та сорочку з кантом. Цікавою є альтернатива звичайної білої» - написала Репяхова.

Однак у мережі відразу знайшлися критики: «Балахон, не дуже» - пише одна з користувачів у мережі.

До цього Репяхова похвалилася відпочинком із сином:

«Яке це задоволення бачити, як твоя дитина отримує задоволення. Втретє тут і вперше із сином тут. Скільки я отримала радості, дивлячись на щасливого синочка. Наші дітки – наше все» – пише Катерина.

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.