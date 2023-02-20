Молодая супруга певца Виктора Павлика, что моложе него почти на тридцать лет, продолжает привлекать внимание образами.

Катерина Репяхова, жена известного украинского певца и композитора Виктора Павлика, постоянно старается привлечь к себе внимание. При этом на каждую критику Репяхова реагируют негативно.

Ранее молодая супруга артиста даже устроила разборки с его бывшей женой и подала на нее в суд якобы из-за серьезных оскорблений и устроила на этом пиар в Инстаграм. Репяхова также часто рекламирует различную мелочь, в том числе и одежду.

Однако в этот раз рекламнвй образ оценили не все:

«Недавно вы спрашивали о моей джинсовой юбке. В этот раз я выбрала классические прямые джинсы и рубашку с кантом. Интересна альтернатива обычной белой» - написала Репяхова.

Однако в сети сразу нашлись критики: «Балахон, не очень» - пишет одна из пользователей в сети.

До этого Репяхова похвалилась отдыхом с сыном:

«Какое это удовольствие видеть, как твой ребенок получает удовольствие. Третий раз тут и впервые с сыном здесь. Сколько я получила радости, глядя на счастливого сыночка. Наши детки – наше все» - пишет Катерина.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

Как сообщала Politeka, молодая жена Павлика засветила фигуру в купальнике.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика расмешила кадрами с маленьким сыном.