Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч розкритикував президента Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху на тіл його заяв про можливе повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання. Відповідне повідомлення вийшло на Instagram-сторінці знаменитості.
МОК розглядає Азію як майданчик для майбутнього повернення росіян та білорусів у змагання на умовах нейтралітету. Спортсмени із двох країн, які перебувають під санкціями з початку повномасштабного вторгнення в Україну, вже отримали запрошення для участі у континентальних змаганнях.
Більше того, Анатолій Анатоліч розповів, що днями у МОК заявили, що країни, які виступають проти участі білорусів та росіян на Олімпійських іграх, нібито порушують такими закликами права людей. Тобто росіяни, які вторглися на територію України, нічого не порушили, а от заклики не допускати їх до змагань – це порушення.
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Анатолій Анатоліч заявив, що не проти участі білорусів та росіян в іграх, але лише в одному випадку.
"Я не проти участі білорусів та росіян на Олімпіаді, якщо тільки росіяни триматимуть мішені, і стоятимуть ловити ядра та списи від українських спортсменів, які їх кидатимуть", - додав ведучий.
Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.