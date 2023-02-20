Анатолій Анатоліч розповів, що днями у МОК заявили, що країни, які виступають проти участі білорусів та росіян на Олімпійських іграх, нібито порушують такими закликами права людей.

Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч розкритикував президента Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху на тіл його заяв про можливе повернення росіян та білорусів у міжнародні змагання. Відповідне повідомлення вийшло на Instagram-сторінці знаменитості.

МОК розглядає Азію як майданчик для майбутнього повернення росіян та білорусів у змагання на умовах нейтралітету. Спортсмени із двох країн, які перебувають під санкціями з початку повномасштабного вторгнення в Україну, вже отримали запрошення для участі у континентальних змаганнях.

Більше того, Анатолій Анатоліч розповів, що днями у МОК заявили, що країни, які виступають проти участі білорусів та росіян на Олімпійських іграх, нібито порушують такими закликами права людей. Тобто росіяни, які вторглися на територію України, нічого не порушили, а от заклики не допускати їх до змагань – це порушення.

Анатолій Анатоліч заявив, що не проти участі білорусів та росіян в іграх, але лише в одному випадку.

"Я не проти участі білорусів та росіян на Олімпіаді, якщо тільки росіяни триматимуть мішені, і стоятимуть ловити ядра та списи від українських спортсменів, які їх кидатимуть", - додав ведучий.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.