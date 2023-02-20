Анатолий Анатолич рассказал, что на днях в МОК заявили, что страны, которые выступкают против участия белорусов и россиян на Олимпийских играх, якобы нарушают такими призывами права людей.

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томасу Баху на тел его заявлений о возможном возвращении россиян и белорусов в международные соревнования. Соответствующее сообщение вышло на Instagram-странице знаменитости.

МОК рассматривает Азию как площадку для предстоящего возвращения россиян и белорусов в соревнования на условиях нейтралитета. Спортсмены из двух стран, находящиеся под санкциями с начала полномасштабного вторжения в Украину, уже получили приглашение для участия в континентальных соревнованиях.

Более того, Анатолий Анатолич рассказал, что на днях в МОК заявили, что страны, которые выступкают против участия белорусов и россиян на Олимпийских играх, якобы нарушают такими призывами права людей. То есть россияне, которые вторглись на территорию Украины, ничего не нарушили, а вот призывы не допускать их к соревнованиям - это нарушение.

Анатолий Анатолич заявил, что не против участия белорусов и россиян в играх, но только в одном случае.

"Я не против участия белорусов и россиян на Олимпиаде, если только россияне будут держать мишени, и стоять ловить ядра и копья от украинских спортсменов, которые будут их бросать", - добавил ведущий.

Напомним, что Анатолич не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.