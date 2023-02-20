Цього разу на своїй сторінці в Instagram хореографка розмістила нові ефектні фото, на яких показала частинку свого тренування. Для занять спортом Ілона Гвоздьова обрала яскраво-рожеві лосини та стильну вкорочену кофту.
"Спорт чи стрес? Я однозначно обираю спорт! Фізичні вправи та навантаження найкращий спосіб вивільнити негативні емоціі, зняти стрес, вивільнити надмірну тривогу і покращити свій емоційний та психологічний стан. Під час занять спортом виділяються в організми гормони,які допомагають боротися із стресом. Спорт допомагає впоратися зі злістю, агресією і тривожністю", — пише танцюристка.
Вона наголосила, що фізичні вправи дуже добре впливають на розвиток мозку та властивості вашого тіла.
"З особистого досвіду рекомендую усім займатися спортом, особливо у ці складні часи. Головне обрати для себе той вид спорту, який вам приносить неймовірне задоволення окрім фізичної втоми, вдягнути гарну спортивну форму, знайти тренера, який надихає і мотивує, не треба змушувати себе займатися спортом для ✔️, робіть це від душі і тоді результат не змусить вас чекати!", — додала Ілона Гвоздьова.
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Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вразила рідкісними кадрами з чоловіком.
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