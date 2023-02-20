Илона Гвоздева, являющаяся многократной участницей и победительницей шоу "Танці зі зірками", показала, что ее спасает от стресса.

В этот раз на своей странице в Instagram хореографка разместила новые эффектные фото, на которых показала кусочек своей тренировки. Для занятий спортом Илона Гвоздева выбрала ярко-розовые лосины и стильную укороченную кофту.

«Спорт или стресс? Я однозначно выбираю спорт! Физические упражнения и нагрузки – лучший способ высвободить негативные эмоции, снять стресс, высвободить чрезмерную тревогу и улучшить свое эмоциональное и психологическое состояние. Во время занятий спортом выделяются в организмы гормоны, помогающие бороться со стрессом. Спорт помогает справиться со злобой, агрессией и тревожностью", - пишет танцовщица.

Она отметила, что физические упражнения очень хорошо влияют на развитие мозга и свойства вашего тела.

"Из личного опыта рекомендую всем заниматься спортом, особенно в эти сложные времена. Главное выбрать для себя тот вид спорта, который вам доставляет невероятное удовольствие кроме физической усталости, надеть красивую спортивную форму, найти вдохновляющего и мотивирующего тренера, не нужно заставлять себя заниматься спортом для ✔️, делайте это от души и тогда результат не заставит вас ждать!", - добавила Илона Гвоздева.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

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