Цього разу Маша Єфросиніна як посол доброї волі записала важливий ролик разом із військовою тележурналісткою, письменником та політологом.

«Російська агресивна війна перетворила її на біженку: мати двох дітей живе в Німеччині з моменту нападу на її країну, яка порушила міжнародне право. Я говорила з нею про патріархальне насильство. Проводимо лінії зв'язку між війною в Україні, геноцидом єзидів та іранським режимом.

Це продовжує діяти з жорстокістю проти власного громадянського суспільства і з постачанням безпілотників до Росії відіграло велику роль у знищенні та загибелі мирних жителів в Україні. Ми повинні стояти разом так само, як це давно зробили деспоти!» - висловила свою думку колега Єфросініної Дюзен Теккал.

Також ведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися про одне зі своїх останніх і дуже важливих інтерв'ю. Артистка поділилася думкою в Інстаграмі, представивши також нові кадри.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.