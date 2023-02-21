В этот раз Маша Ефросинина в качестве посла доброй воли записала важный ролик вместе с военной тележурналисткой, писателем и политологом.

«Российская агрессивная война превратила ее в беженку: мать двоих детей живет в Германии с момента нападения на ее страну, нарушившего международное право. Я говорила с ней о патриархальном насилии. Проводим линии связи между войной в Украине, геноцидом езидов и иранским режимом.

Это продолжает действовать с жестокостью против собственного гражданского общества и, с поставками беспилотников в россию, сыграло большую роль в уничтожении и гибели мирных жителей в Украине. Мы должны стоять вместе так же едины, как это давно сделали деспоты!» - высказала свое мнение коллега Ефросининой Дюзен Теккал.

Также ведущая Маша Ефросинина решила высказаться об одном из своих последних и очень важных интервью. Артистка поделилась мнением в Инстаграм, представив также новые кадры.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.